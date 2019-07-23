Сенат США утвердил утвердил нового главу Пентагона

55-летний Марк Эспер в прошлом был лоббистом американской оборонной корпорации Raytheon и стал вторым утвержденным министром обороны, которого назначил президент Дональд Трамп.

Эспер получил решительную поддержку со стороны обеих партий, несмотря на то, что во время слушаний по утверждению его кандидатуры сенатор-демократ Элизабет Уоррен задавала много вопросов по поводу его связей с Raytheon. Элизабет Уоррен, баллотирующаяся в президенты на выборах 2020 года, стала единственным членом сенатского Комитета по вооруженным силам, возражавшим против утверждения Эспера в должности.

В США не было постоянного министра обороны с тех пор, как в декабре прошлого года Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом, в частности, в связи с решением хозяина Белого дома начать вывод американских войск из Сирии.

Многие члены Конгресса ранее призывали президента в срочном порядке заполнить эту вакансию. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, открывая заседание во вторник, призвал коллег поддержать кандидатуру Эспера.

«Кандидат обладает более чем достаточной компетентностью. Его послужной список впечатляет. Его приверженность службе нашим вооруженным силам более чем очевидна. А потребность в утвержденном Сенатом министре обороны более чем безотлагательна», — заявил Макконнелл.

Ранее Эспер работал помощником Конгресса, а также служил в Пентагоне при администрации президента Джорджа Буша-младшего. Он занимал пост министра армии США с ноября 2017 года.