Видео: посмотрите, как идет вылов ряпушки на Чудском озере

Ловля ряпушки, ставшей гербовой рыбой Чудского озера, идет в Эстонии полным ходом. Способствующая ловле погода позволяет рыбакам вытаскивать на берег полные сети, так что установленный в этом году лимит в 325 тонн, похоже, будет достигнут гораздо раньше чем 20 августа, когда официально должен завершиться рыболовный сезон, пишет Tartu Postimees.