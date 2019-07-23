Видео: посмотрите, как идет вылов ряпушки на Чудском озере

Ловля ряпушки, ставшей гербовой рыбой Чудского озера, идет в Эстонии полным ходом. Способствующая ловле погода позволяет рыбакам вытаскивать на берег полные сети, так что установленный в этом году лимит в 325 тонн, похоже, будет достигнут гораздо раньше чем 20 августа, когда официально должен завершиться рыболовный сезон, пишет Tartu Postimees.
По состоянию на 21 июля выловлено уже 242,5 тонны ряпушки, то есть 74,6% от лимита.
Чтобы своими глазами увидеть, что представляет собой лов ряпушки при помощи ящичной мережи, репортер и фотограф Tartu Postimees провели целое утро с рыбаками Калласте на озере.
Поскольку в этот день погода была ветреная, улов составил полтонны рыбы.