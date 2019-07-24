Исследование: жители Эстонии более отзывчивы при ДТП, чем их южные соседи

Компания Gjensidige спрашивала у людей, что они сделают, если увидят на обочине дороги поврежденный автомобиль. 49% опрошенных жителей Эстонии сказали, что снизит скорость, чтобы оценить, нужна ли помощь. Тех, кто предпочел бы остановиться и узнать у пострадавших, необходима ли помощь, насчитывалось 14%, и вообще не остановилось бы лишь 6% людей.

В Латвии соответствующие показатели составляют 33%, 4% и 10%, а в Литве – 33%, 6% и 13%, то есть в случае попадания в аварию придется дожидаться внимания других участников дорожного движения и возможной помощи придется дольше, чем в Эстонии.

Заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Kindlustus Маарика Мерк говорит, что, хотя по сравнению со своими соседями жители Эстонии и кажутся более отзывчивыми, нам еще есть совершенствоваться, чтобы наше дорожное движение было внимательным и безопасным.

«Одним из наиболее эффективных способов предотвращения ДТП является ответственное и чуткое поведение – как в качестве водиетеля, так и в качестве пассажира. В случае аварии никогда нельзя оставаться равнодушными или считать, что кто-нибудь да поможет. Если вы не видите, чтобы кто-то другой оказывал помощь, следует обязательно остановиться и спросить, нужна ли помощь», – инструктирует Мюрк.

Если более молодые участники дорожного движения скорее снижают скорость, чтобы оценить необходимость помощи (50–55%), то из тех, кто старше 55 лет, это сделал бы лишь 41% опрошенных. В то же время люди постарше гораздо в большей степени готовы полностью остановиться и самостоятельно выяснить ситуацию.

«Мы как страховая компания часто видим происходящее в дорожном движении через призму статистики несчастных случаев и ущерба. Для нас важно знать, как люди ведут себя в различных дорожных ситуациях, и какие возможны проблемы, чтобы мы могли внести со своей стороны дополнительный вклад в профилактическую деятельность, – добавила Мюрк. – В случае аварии быстрые действия могут спасти кому-то жизнь или помочь уменьшить ущерб, причиненный здоровью и имуществу».

Опрос, организованный страховой компанией Gjensidige Kindlustus, показал, что на отзывчивость существенно не влияет размер дохода, хотя жители сельских регионов, согласно данным ими ответам, больше других готовы поспешить на помощь.

Тех, кто при виде поврежденного автомобиля остановился бы только в том случае, если кто-то пытается останавливать проезжающих, насчитывалось 17%. Участников же дорожного движения, которые остановились бы, открыли бы окно и спросили бы, нужна ли помощь, насчитывалось 15%. 4% опрошенных остановились бы только в дневное время, и столько же опрошенных остановились бы в том случае, если при этом сами бы куда-то спешили.