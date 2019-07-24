Минюст США начнет масштабные проверки интернет-гигантов

Министерство юстиции США начинает проверки в отношении ведущих интернет-компаний страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 23 июля. Инициатором проверок стало антимонопольное подразделение министерства, пишет DW.com.

Проверяться будет, в частности, каким образом лидирующие на рынке онлайн-платформы достигли своего влияния и участвуют ли они в практиках, которые снижают конкуренцию, подавляют инновации или иным образом вредят потребителям. В заявлении министерства говорится о широких опасениях потребителей и представителей бизнеса, которые касаются поисковых систем, социальных сетей и интернет-магазинов.

Агентство Reuters сообщает, что среди компаний, в отношении которых будут проводиться проверки, находятся Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple. Агентство ранее сообщало, что министерство юстиции США собирается расследовать возможный картельный сговор между этими компаниями. Их акции упали в цене после появления этих новостей.

В июне появилась информация, что интернет-концерны собирается проверить Конгресс США. Об этом конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине заявил в эфире телеканала Fox News. Он особо выделил намерение Конгресса США изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.