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Российского депутата лишили двух золотых медалей Олимпиады из-за допинга

Артур Таймазов

ФОТО: GRIGORY DUKOR / REUTERS

Узбекистанский борец вольного стиля Артур Таймазов лишен золота летней Олимпиады-2012 в Лондоне из-за допинга.

Таймазов выступал за сборную Узбекистана, хотя родился в Северной Осетии. Сейчас он депутат Государственной думы России VII созыва от партии «Единая Россия» и заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В допинг-пробе спортсмена после перепроверки был обнаружен анаболический стероид. В 2017-м он так же лишился золота Пекина-2008 – тогда в его пробе нашли стероиды двух видов.

Теперь у Таймазова осталось только одного золото Олимпийских игр, которое он завоевал в Афинах-2004.

На международных соревнованиях Таймазов выступал за Узбекистан.

«Я знал, что идут какие-то волнения, идет нехорошая история. Я вам скажу, что для меня самое главное – оставаться трехкратным. Я себя таковым считаю, как и, наверное, те, кто наблюдал за моей спортивной карьерой, как я шел к этим победам: через тернии, через сложности.

Я это ожидал, поэтому я, может быть, так спокойно разговариваю... Для меня была одна задача — стать трехкратным. У меня это получилось — благодаря Всевышнему, благодаря молитвам своих болельщиков своего народа, своей нации. Я им благодарен и от всей души говорю им огромное спасибо.

Они (МОК) этими действиями уничтожают олимпийское движение, политизируют его.... Сегодня хотят делать на спортсменах политическую историю, спорт – это отдельная история», – рассказал Таймазов.

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