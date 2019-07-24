Российского депутата лишили двух золотых медалей Олимпиады из-за допинга

Таймазов выступал за сборную Узбекистана, хотя родился в Северной Осетии. Сейчас он депутат Государственной думы России VII созыва от партии «Единая Россия» и заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В допинг-пробе спортсмена после перепроверки был обнаружен анаболический стероид. В 2017-м он так же лишился золота Пекина-2008 – тогда в его пробе нашли стероиды двух видов.

Теперь у Таймазова осталось только одного золото Олимпийских игр, которое он завоевал в Афинах-2004.

На международных соревнованиях Таймазов выступал за Узбекистан.

«Я знал, что идут какие-то волнения, идет нехорошая история. Я вам скажу, что для меня самое главное – оставаться трехкратным. Я себя таковым считаю, как и, наверное, те, кто наблюдал за моей спортивной карьерой, как я шел к этим победам: через тернии, через сложности.

Я это ожидал, поэтому я, может быть, так спокойно разговариваю... Для меня была одна задача — стать трехкратным. У меня это получилось — благодаря Всевышнему, благодаря молитвам своих болельщиков своего народа, своей нации. Я им благодарен и от всей души говорю им огромное спасибо.