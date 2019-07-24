Ср, 24.07.2019
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Эстонский велогонщик завоевал золото на Европейском олимпийском фестивале

Madis Mihkels.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Мадис Михкельс на Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, проходящем в Баку, выиграл в индивидуальной велогонке с раздельным стартом золотую медаль, передает rus.err.ee.

Еще один эстонский велогонщик Франк Арон Рагило (+22,48) занял седьмое место, а Лаури Тамм из 90 спортсменов финишировал одиннадцатым (+38,73).

16-летний Михкельс тренируется в спортклубе Тартуского Университета по руководством Каспара Ауста и учится в тартуской школе Раатузе.

Это вторая медаль Эстонии на фестивале в Баку. Во вторник утром Лаура Лизетте Сандер в велогонке с раздельным стартом завоевала бронзу. 

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