Эстонский велогонщик завоевал золото на Европейском олимпийском фестивале

Еще один эстонский велогонщик Франк Арон Рагило (+22,48) занял седьмое место, а Лаури Тамм из 90 спортсменов финишировал одиннадцатым (+38,73).

16-летний Михкельс тренируется в спортклубе Тартуского Университета по руководством Каспара Ауста и учится в тартуской школе Раатузе.