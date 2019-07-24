Эстонский велогонщик завоевал золото на Европейском олимпийском фестивале

Мадис Михкельс на Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, проходящем в Баку, выиграл в индивидуальной велогонке с раздельным стартом золотую медаль, передает rus.err.ee.
Еще один эстонский велогонщик Франк Арон Рагило (+22,48) занял седьмое место, а Лаури Тамм из 90 спортсменов финишировал одиннадцатым (+38,73).
16-летний Михкельс тренируется в спортклубе Тартуского Университета по руководством Каспара Ауста и учится в тартуской школе Раатузе.
Это вторая медаль Эстонии на фестивале в Баку. Во вторник утром Лаура Лизетте Сандер в велогонке с раздельным стартом завоевала бронзу.