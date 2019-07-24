За две недели более тысячи водителей получили штрафы с передвижных камер слежения за скоростью

Полиция начала использовать передвижные камеры слежения за скоростью с 7 июля. К сегодняшнему дню можно сказать, что их покупка себя оправдала.

Вчера одна из камер была установлена в Таллинне на бульваре Сыпрузе. К моменту прибытия журналиста Postimees она успела проработать 45 минут, за которые уже успела зафиксировать 16 нарушений. Благодаря передвижным фоторадарам удается поймать гораздо больше нарушителей скоростного режима. «За день камеры фиксируют около 170 превышений скорости. Начиная с 7 июля штраф получило более 1300 водителей», - рассказал сотрудник Пыхьяской префектуры Калев Пуйдак.

В настоящее время в распоряжении полиции имеется восемь передвижных камер слежения за скоростью. Стражи правопорядка говорят, что иногда могут использовать лишь четыре из них, а в какие-то дни они стоят без дела.

Пуйдак сообщил, что особенностью передвижных камер является возможность следить за соблюдением скоростного режима на четырех полосах одновременно. «Я ввожу необходимые параметры, проверяю, чтобы фотографии были хорошего качества. И камера начинает работу», - сообщил Пуйдак, а также добавил, что смена погодных условий может сказаться на работе камеры, поэтому он постоянно должен следить за поступающей с камеры картинкой.

В полиции сообщили, что хоть нарушение фиксируется быстро, затем обработкой полученных данных и назначением штрафа занимается специалист Департамента полиции и погранохраны. «Как и в случае со стационарной камерой производство занимает 10 дней», - рассказал Пуйдак.

По словам Пуйдака, есть большое количество водителей, которые превышают скорость примерно на 15 км/ч. «Кажется, что информация о необходимости превышать закодирована где-то у них в голове», - пояснил он, а также добавил, что превышение скорости представляет наибольшую угрозу для пешеходов, так как получить удар от машины, которая едет 50 км/ч и 70 км/ч – это две большие разницы.

Стражи правопорядка говорят, что в Таллинне наибольшее число нарушений фиксируется на Ярвевана-теэ и Эхитаяте-теэ, а вот на Пирита-теэ ситуация улучшилась, но, скорее всего, это обусловлено строительными работами, которые там сейчас проводятся.

Пуйдак отметил, что камеры приобретались не ради назначения штрафов, а для того, чтобы люди не гоняли. «Если мы сможем добиться того, что водители будут ехать по всей Ярвевана-теэ хотя бы не более 75 км/ч, то можно говорить о том, что поставленная перед камерой задачы выполнена», - считает он.

Пуйдак добавил, что стационарные камеры на шоссе Таллинн – Тарту выполняют свою функцию несмотря на то, что водителям хорошо известно их местоположение. Поскольку камеры установлены на аварийно опасных участках, водители вынуждены снижать в этих местах скорость, благодаря чему повышается безопасность движения.

В то же время его расстраивает, что, миновав камеру, водителя снова начинают ехать с превышением.

По мнению главы патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Варно Рейна, в полиции могло бы работать больше специалистов, занимающихся обработкой данных с передвижных фоторадаров. «Это эффективное средство дорожного надзора, использование которого следует расширить. Не помешает нанять новых специалистов», - сказал Пейн. Сейчас в каждой префектуре работает по одному дежурному.