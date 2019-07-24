Ср, 24.07.2019
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Помирился или смирился? Гарет Бэйл решил остаться в "Реале"

Gareth Bale

ФОТО: Geoff Burke / USA TODAY Sports/Scanpix

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, высказался о положении своего клиента в мадридском клубе

"Все это сумасшествие просто невероятно. Гарет – игрок «Реала», он счастлив. Конец. Не будет никаких временных сделок, чтобы увести его из клуба.

Гарет – один из лучших игроков на планете. Я могу гарантировать, что он не уйдет в аренду ни в один клуб.

Сейчас он является игроком «Реала». Если что-то появится, что нам подходит, то все может измениться. Тогда уйдет через день или неделю. Возможно, что он будет игроком «Реала» еще три года, пока не закончится его контракт», – сказал Барнетт.

В товарищеской игре против лондонского "Арсенала" (2:2) Бэйл вышел на поле во втором тайме и на 56-й минуте забил гол, сделав текущей счет 1:2.

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