Помирился или смирился? Гарет Бэйл решил остаться в "Реале"

"Все это сумасшествие просто невероятно. Гарет – игрок «Реала», он счастлив. Конец. Не будет никаких временных сделок, чтобы увести его из клуба.

Гарет – один из лучших игроков на планете. Я могу гарантировать, что он не уйдет в аренду ни в один клуб.

Сейчас он является игроком «Реала». Если что-то появится, что нам подходит, то все может измениться. Тогда уйдет через день или неделю. Возможно, что он будет игроком «Реала» еще три года, пока не закончится его контракт», – сказал Барнетт.