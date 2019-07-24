Ср, 24.07.2019
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  • Фигуранты австрийского-эстонского допинг-скандала получили длительные сроки дисквалификации

Фигуранты австрийского-эстонского допинг-скандала получили длительные сроки дисквалификации

Doping (pilt on illustratiivne).

ФОТО: Pavel Lisitsyn/Sputnik/Scanpix

Австрийские лыжники, пойманные во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде, Макс Хауке и Доминик Бальдауф, получили четыре года отлучения от спорта.

Допинг-скандал, котором фигурировали Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп, получил свое начало именно в Австрии, когда австрийский гонщик Йоханнес Дюр, сам неоднократно замешаный в допинг-скандалах, решил пойти на сотрудничество с правосудием и сдал клинику доктора Шмидта, где изготовляли кровяной допинг, в руки международной полиции.

Хауке и Бальдауф впервые воспользовались услугами клиники Шмидта в 2016 году, а через три года, во время чемпионата мира по лыжным гонкам были арестованы австрийской полицией.

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