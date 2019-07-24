Фигуранты австрийского-эстонского допинг-скандала получили длительные сроки дисквалификации

Допинг-скандал, котором фигурировали Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп, получил свое начало именно в Австрии, когда австрийский гонщик Йоханнес Дюр, сам неоднократно замешаный в допинг-скандалах, решил пойти на сотрудничество с правосудием и сдал клинику доктора Шмидта, где изготовляли кровяной допинг, в руки международной полиции.