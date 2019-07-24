Месси оштрафовали и дисквалифицировали

Южноамериканская конфедерация футбола по итогам того эпизода автоматически дисквалифицировала аргентинского форварда на один матч и оштрафовала на 1500 долларов. Дополнительной дисквалификации не будет.

После матча нападающий «Барселоны» проигнорировал церемонию вручения медалей и заявил о коррупции в южноамериканском футболе. Вердикт КОНМЕБОЛ касательно тех высказываний Месси пока не опубликован. Решение о дисквалификации на один матч и штрафе в размере 1500 долларов относится лишь к эпизоду с Меделем. Ожидается, что вердикт касательно высказываний Месси будет опубликован через 15 дней или даже позже.