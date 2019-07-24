В ближайшие годы Ласнамяэ и Пирита должен связать новый транспортный коридор

Все желающие могут до 7 августа ознакомиться с проектом условий в районной управе Пирита.

Дорога частично должна быть спроектирована надземной, чтобы сохранить ласнамяэский глинт; кроме того, через ручьи Катлери и Варсаллика должны быть построены мосты с сохранением для животных возможности ходить по берегам ручьев, а на ласнамяэском участке трассы будет также построен пешеходный мост, соединенный с прилегающей к участку парковой зоной.