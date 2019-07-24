В ближайшие годы Ласнамяэ и Пирита должен связать новый транспортный коридор

Таллинн десятилетиями планировал новые транспортные соединения между районами Пирита и Ласнамяэ в восточной части города, и к настоящему моменту согласованы условия проектирования продленного варианта улицы Мустакиви-теэ, пишет rus.err.ee.
Все желающие могут до 7 августа ознакомиться с проектом условий в районной управе Пирита.
Маршрут новой трассы пройдет по принадлежащему городу участку (Нарвское шоссе, 131d) и принадлежащему Академии МВД участку (Казе, 61).
Дорога частично должна быть спроектирована надземной, чтобы сохранить ласнамяэский глинт; кроме того, через ручьи Катлери и Варсаллика должны быть построены мосты с сохранением для животных возможности ходить по берегам ручьев, а на ласнамяэском участке трассы будет также построен пешеходный мост, соединенный с прилегающей к участку парковой зоной.
Помимо автомобильной дороги, условия проектирования предусматривают строительство велосипедных дорожек.
ФОТО: Департамент городского планирования Таллинна.
После сбора и учета замечаний к опубликованному проекту город объявит конкурс на проектирование, а бюджетная стратегия Таллинна предусматривает строительство продленного участка Мустакиви-теэ к 2021-2022 годам, т.е. после окончания строительства магистрали Рейди-теэ в центре города.