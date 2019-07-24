Ср, 24.07.2019
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От масленицы до «Новичка»: как Борис Джонсон отзывался о России

Борис Джонсон.

ФОТО: Aaron Chown / AP

«Мой лублюм, што ви делаете, Сочи. Как хорошо!» - говорил в феврале 2014 года мэр Лондона в специальном обращении к началу ежегодного фестиваля русской масленицы в британской столице.

Этим мэром был Борис Джонсон. Он с энтузиазмом приглашал всех попробовать блинов и насладиться русскими танцами на Трафальгарской площади.

Отметив, что только что успешно прошла Олимпиада в Сочи, он провел параллель между Сочи-2014 и Играми в Лондоне 2012 года, которые пошли в зачет мэру как его несомненный успех.

Неопознанные «зеленые человечки» уже начали появляться в Крыму, на Майдане в Киеве уже гибли люди, российско-украинский конфликт обострялся все сильнее, но события за рубежом и дискуссии о роли России в международной политике тогда не входили в зону внимания и ответственности лондонского градоначальника. Кульминацию года российской культуры в Великобритании Борис Джонсон приветствовал с энтузиазмом.

Вернувшись в парламент, он начал громко высказываться по проблемам международной политики: помимо украинского кризиса, главной тогда была война в Сирии и огромные жертвы среди мирного населения.

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