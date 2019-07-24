Эксперты нашли способы отучить детей от гаджетов в туристических поездках

Последние исследования ученых показали, что синий свет от экрана смартфона или планшета влияет на зрение и режим сна ребенка. Американские эксперты по туризму определили страны, где эффективнее всего можно отвлечь детей от их смартфонов и планшетов, чтобы те могли в полной мере насладиться семейной поездкой. При составлении топ-7 учитывалось количество точек доступа Wi-Fi, наличие сети 4G и парковых зон в стране, пишет turizm.ru.

Открывает список Коста-Рика в Центральной Америке. Эксперты называют эту страну, граничащую с Карибским бассейном, лучшим местом для цифровой детоксикации. Более половины населения (66%) здесь имеет доступ к интернету, но при скорости 4G 5,82 Мбит/с активно работать во всемирной сети не получится. Вместо того, чтобы отвлекаться на интернет, семейные туристы могут путешествовать по морским волнам или отправиться в приключение по джунглям. Коста-Рика также имеет высокую площадь парковых насаждений — 25% от всей территории страны.

Еще одно направление для отвлечения детей от гаджетов — Чили. Сельская местность страны славится своей красотой и удивительной комфортной погодой, а точек доступа к Wi-Fi не так много. К счастью, в Чили всегда есть чем заняться на свежем воздухе. К таким развлечениям относятся походы, катание на горных велосипедах и серфинг по песку. На ее территории расположено 36 национальных парков, которые вы обязательно должны посетить.

Продолжает рейтинг Исландия. Страна известна Северным сиянием, Голубой лагуной и гейзерами. Ее красивая живописная местность сплошь состоит из долин, гор, рек и водопадов, поэтому не забудьте взять с собой походные ботинки и камеру.

Другим местом, где гаджет не понадобится, назван Оман. Один из лучших способов освободиться от технологического бремени — погрузиться в историю страны. Это просто сделать, учитывая количество древних руин и археологических памятников, которые вы можете исследовать в Омане. Правда, во время поездки стоит помнить о том, что здесь очень жарко и очень сухо.