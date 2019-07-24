Эксперты нашли способы отучить детей от гаджетов в туристических поездках

Названы семь летних направлений, которые помогут отвлечь ребенка от гаджетов. Об этом пишет Travel Daily Media.
Последние исследования ученых показали, что синий свет от экрана смартфона или планшета влияет на зрение и режим сна ребенка. Американские эксперты по туризму определили страны, где эффективнее всего можно отвлечь детей от их смартфонов и планшетов, чтобы те могли в полной мере насладиться семейной поездкой. При составлении топ-7 учитывалось количество точек доступа Wi-Fi, наличие сети 4G и парковых зон в стране, пишет turizm.ru.
Открывает список Коста-Рика в Центральной Америке. Эксперты называют эту страну, граничащую с Карибским бассейном, лучшим местом для цифровой детоксикации. Более половины населения (66%) здесь имеет доступ к интернету, но при скорости 4G 5,82 Мбит/с активно работать во всемирной сети не получится. Вместо того, чтобы отвлекаться на интернет, семейные туристы могут путешествовать по морским волнам или отправиться в приключение по джунглям. Коста-Рика также имеет высокую площадь парковых насаждений — 25% от всей территории страны.
Еще одно направление для отвлечения детей от гаджетов — Чили. Сельская местность страны славится своей красотой и удивительной комфортной погодой, а точек доступа к Wi-Fi не так много. К счастью, в Чили всегда есть чем заняться на свежем воздухе. К таким развлечениям относятся походы, катание на горных велосипедах и серфинг по песку. На ее территории расположено 36 национальных парков, которые вы обязательно должны посетить.
Продолжает рейтинг Исландия. Страна известна Северным сиянием, Голубой лагуной и гейзерами. Ее красивая живописная местность сплошь состоит из долин, гор, рек и водопадов, поэтому не забудьте взять с собой походные ботинки и камеру.
Другим местом, где гаджет не понадобится, назван Оман. Один из лучших способов освободиться от технологического бремени — погрузиться в историю страны. Это просто сделать, учитывая количество древних руин и археологических памятников, которые вы можете исследовать в Омане. Правда, во время поездки стоит помнить о том, что здесь очень жарко и очень сухо.
В число стран для семейных поездок подальше от интернета включены также Колумбия, Перу и Аргентина.