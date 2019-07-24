Ср, 24.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Фото: три самых дешевых дачи на Сааремаа

ФОТО: KV.EE

Для многих Сааремаа является идеальным местом для отдыха летом. Недвижимость на крупнейших островах Эстонии стоит немало, но если хорошо поискать, можно найти выгодные предложения.

Портал Kodustiil отыскал на Сааре- и Мухумаа три самые дешевые дачи, которые в настоящий момент ищут нового владельца.

1. Дом в деревне Веэрику, 7 990 евро

ФОТО: KV.EE

Расположенный в двух километрах от Вальяла объект недвижимости включает в себя бревенчатый дом и кладовую. Ремонтные работы проделаны наполовину, крыша была недавно уложена камышом, но изнутри дом пустой. В одной из комнат имеется камин из бута вместе с новой трубой.

2. Бывший магазин в деревне Коймла, 12 000 евро

ФОТО: KV.EE

На первом этаже бывшего магазина находятся торговые площади, на втором - жилые помещения. Конструкции дома в порядке, но внутренняя отделка нуждается в модернизации. Есть возможность подключиться к деревенскому водоснабжению, канализация в настоящий момент отсутствует.

3. Дом в деревне Выхма, 13 000 евро

ФОТО: KV.EE

У этого дома немного печальная судьба, поскольку после полной реновации в 2008 году в нем обнаружили настоящий домовой гриб. Поэтому он и продается по такой низкой цене.

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