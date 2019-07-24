Фото: три самых дешевых дачи на Сааремаа

Портал Kodustiil отыскал на Сааре- и Мухумаа три самые дешевые дачи, которые в настоящий момент ищут нового владельца.

ФОТО: KV.EE

Расположенный в двух километрах от Вальяла объект недвижимости включает в себя бревенчатый дом и кладовую. Ремонтные работы проделаны наполовину, крыша была недавно уложена камышом, но изнутри дом пустой. В одной из комнат имеется камин из бута вместе с новой трубой.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже бывшего магазина находятся торговые площади, на втором - жилые помещения. Конструкции дома в порядке, но внутренняя отделка нуждается в модернизации. Есть возможность подключиться к деревенскому водоснабжению, канализация в настоящий момент отсутствует.

ФОТО: KV.EE