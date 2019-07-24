Фото: три самых дешевых дачи на Сааремаа

Для многих Сааремаа является идеальным местом для отдыха летом. Недвижимость на крупнейших островах Эстонии стоит немало, но если хорошо поискать, можно найти выгодные предложения.
Портал Kodustiil отыскал на Сааре- и Мухумаа три самые дешевые дачи, которые в настоящий момент ищут нового владельца.
Расположенный в двух километрах от Вальяла объект недвижимости включает в себя бревенчатый дом и кладовую. Ремонтные работы проделаны наполовину, крыша была недавно уложена камышом, но изнутри дом пустой. В одной из комнат имеется камин из бута вместе с новой трубой.
На первом этаже бывшего магазина находятся торговые площади, на втором - жилые помещения. Конструкции дома в порядке, но внутренняя отделка нуждается в модернизации. Есть возможность подключиться к деревенскому водоснабжению, канализация в настоящий момент отсутствует.
У этого дома немного печальная судьба, поскольку после полной реновации в 2008 году в нем обнаружили настоящий домовой гриб. Поэтому он и продается по такой низкой цене.