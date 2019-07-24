Летнее мыслестояние

Однако никак не застой в мыслях, даже несмотря на изрядную жару, располагающую к изумительному ничегонеделанию, так блестяще проиллюстрированному в деревенских кадрах фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова».
Скорее это что-то вроде летнего солнцестояние, после которого, как известно, солнце поворачивает на зиму, а лето – на тепло. Вот и мысли поворачиваются в оптимистичном направлении.
Вообще летом думается как-то вольготнее. Раскрепощеннее. Наверное, потому, что холод не сковывает голову, и оттого мысли текут живее, веселее. Хочется забыть, что довлеет дневи злоба его, и хотя бы слегка распоясаться. Окружающие пейзажи располагают к нетривиальным обобщениям и неожиданным выводам, что редко случается во все остальные, хмурые сезоны.
Глядя с макушки
Июль называют макушкой лета. А с макушки – хоть горы, хоть времени года, – все видится как-то полнее, объемнее, ярче и красочнее, что ли.
И ведь нельзя сказать, что пора отпусков и каникул бедна на «сурьезные» события. Хотя когда-то так и было, но не нынче. Правда, не так бурно, как в другие времена, но продолжается какая-никакая политическая активность. Но и она вызывает скорее игривые чувства, чем серьезные.
Да вот хоть совсем намедни: из недр правящей коалиции выпали сразу два законопроекта. Один из них предусматривает серьезное ужесточение условий для эстонских работодателей, которые используют иностранную рабочую силу. Авторы второго ратуют за снятие ограничений на наружную предвыборную рекламу и продление сроков ее использования вплоть до дня выборов.
И что?! Предприниматели, которые до сих пор ввозили/вывозили наемных рабочих из-за границы, так и продолжат их ввозить/вывозить. Вы думаете, их остановит та филькина грамота, которую вынес на рассмотрение законодателей лидер EKRE и министр внутренних дел? Да, по выражению одного из персонажей Сергея Довлатова, класть они ни все это хотели с прибором…
Хотя, конечно, упомянутому лидеру/министру от проявленной им инициативы – прямой профит: может смело и прямо глядеть в глаза своим избирателям, имеет полное право. Обещал живота не пожалеть в борьбе с гидрой иммиграции? Примите и распишитесь!..
Что же касается использования предвыборных плакатов и прочих рекламных изделий вплоть до последней минуточки, то и здесь больше агитпропа, чем реальной пользы. Как известно, под запрет попадают рекламные объявления, плакаты на зданиях, остановках и в общественном транспорте, которые, согласно действующему закону, за сорок дней до выборов должны исчезнуть с городских улиц.
Пикантный, кстати, момент, который как-то до сих пор ускользал от внимания прогрессивной общественности: по такой системе в день выборов как раз и отмечались «сороковины» – помните, чего…
Так вот, с инициативой снять это двусмысленное ограничение выступила еще два года назад входившая тогда в парламент Свободная партия Эстонии. Правда, «поминальный аспект» не входил в число аргументов.
Тогда председатель Свободной партии парламентарий Артур Тальвик в «Актуальной камере» на ЭТВ+ мотивировал этот шаг тем, что их целью было «уменьшить влияние денег в выборах и сделать политическую конкуренцию равной. Наружная реклама значительно дешевле рекламы на телевидении, например. Поэтому один из пунктов законопроекта – продлить ее использование вплоть до дня выборов».
И вот, без малого два года спустя, проект вынули из сундука, отряхнули от нафталина и вновь преподнесли почтеннейшей публике, но уже под новым, еще более красивым предлогом.
«Одна из наших задач – освободить от ненужной нагрузки полицию, которая вынуждена была заниматься рассмотрением взаимных жалоб политических оппонентов. Пусть полиция занимается главным: обеспечением безопасности и раскрытием преступлений», – пояснил тому же каналу ЭТВ+ министр юстиции от партии «Отечество» Райво Аэг.
Все это напоминает эпизод из фильма «Семнадцать мгновений весны», повествующий об одной особенности начальника внешней разведки Вальтера Шелленберга, которую заметил Штирлиц. Если кто-то из подчиненных выступал с интересной инициативой, шеф пропускал ее мимо ушей, а затем, спустя какое-то время, подчистив и добавив что-то от себя, выдавал уже за свою собственную.
А что? Свободная партия нынче в Рийгикогу не прошла, так зачем же добру пропадать?!
Впрочем, что это я – все о грустном да о грустном! Намеревался же о ярком и красочном…
Давайте о высоком!
В популярной, хоть и несколько легкомысленной (что делает ее только еще достовернее), песенке Олега Митяева утверждается, что «лето – это маленькая жизнь». Именно с учетом того обстоятельства, что это – слова из песни, мы и будем оценивать все происходящее.
Поэтому согласитесь, что отметивший нынче свое 150-летие Певческий праздник стал событием гораздо более весомым и уж точно более ярким и красочным, чем любая, даже самая законодательная, инициатива, исходящая хоть от коалиции, хоть от оппозиции.
Не стану расписывать то, что творилось в те дни на столичном Певческом поле – все это могли по телевизору видеть и слышать те сотни тысяч, которым не посчастливилось попасть в число нескольких десятков тысяч зрителей и участников праздничного шествия и последующих выступлений хоров и танцевальных коллективов.
На этом фоне какими-то несерьезными представляются разговоры о том, должна ли была звучать на этом празднике песня на русском языке. Здесь не звучала, в других местах звучала – причем без всяких указаний сверху, без специальной разнарядки.
Так получилось, что этим летом мы с семьей стали участниками нескольких событий, «главным героем» которых была песня. Одно из них привело нас в Вильянди, где в рамках здешнего фестиваля старинной музыки выступал российские коллектив «Коневец-квартет». Древние и относительно современные церковные распевы, народные песни на русском, украинском, английском, эстонском… Все это не оставило равнодушными никого из собравшихся в Яновой церкви, а здесь было не меньше двухсот человек, что для небольшого, удаленного от столицы, городка, согласитесь, совсем немало. И даже грохотавший поблизости рок-ансамбль не стал помехой, благо, церковные стены надежно защитили аудиторию от его децибелов.
В таллиннской Ратуше, где проходил концерт двух сопрано – Анны Шафажинской из Мариинского театра и Марии Веретениной из оперы «Эстония», зрителям и исполнителям пришлось несколько сложнее: во время концерта заигравший на площади эстрадный оркестр внес некоторый диссонанс в атмосферу оперных арий и романсов, но публика стойко выдержала этот натиск. Да и певицы показали незаурядное самообладание и высокий профессионализм, оставшись «на посту» и даже перекрывая своим пением легкомысленные аккорды, доносящиеся в открытые по случаю жары окна…
Я не музыкальный критик и не смею вторгаться в священную сферу тесситур, каденций и терций. Я всего лишь смиренный слушатель. Но мне этого достаточно, чтобы убедиться: искусство способно по-настоящему объединить людей, заставив их забыть, на каком языке исполняются те или иные произведения.
…23 июля стартовал фестиваль «Дни оперы на Сааремаа». Главное его событие – мировая премьера спектакля «Мистер Георг Отс» в совместной постановке московской «Геликон-оперы» и Eesti Kontsert, которая посвящена 100-летию легендарного эстонского певца. К сожалению, мне не удалось достать билеты на этот спектакль. Придется довольствоваться воспоминаниями об уже увиденном и услышанном, а также текстами упоминавшихся законов…