Летнее мыслестояние

И вот, без малого два года спустя, проект вынули из сундука, отряхнули от нафталина и вновь преподнесли почтеннейшей публике, но уже под новым, еще более красивым предлогом.

«Одна из наших задач – освободить от ненужной нагрузки полицию, которая вынуждена была заниматься рассмотрением взаимных жалоб политических оппонентов. Пусть полиция занимается главным: обеспечением безопасности и раскрытием преступлений», – пояснил тому же каналу ЭТВ+ министр юстиции от партии «Отечество» Райво Аэг.

Все это напоминает эпизод из фильма «Семнадцать мгновений весны», повествующий об одной особенности начальника внешней разведки Вальтера Шелленберга, которую заметил Штирлиц. Если кто-то из подчиненных выступал с интересной инициативой, шеф пропускал ее мимо ушей, а затем, спустя какое-то время, подчистив и добавив что-то от себя, выдавал уже за свою собственную.

А что? Свободная партия нынче в Рийгикогу не прошла, так зачем же добру пропадать?!

Впрочем, что это я – все о грустном да о грустном! Намеревался же о ярком и красочном…

Давайте о высоком!

В популярной, хоть и несколько легкомысленной (что делает ее только еще достовернее), песенке Олега Митяева утверждается, что «лето – это маленькая жизнь». Именно с учетом того обстоятельства, что это – слова из песни, мы и будем оценивать все происходящее.

Поэтому согласитесь, что отметивший нынче свое 150-летие Певческий праздник стал событием гораздо более весомым и уж точно более ярким и красочным, чем любая, даже самая законодательная, инициатива, исходящая хоть от коалиции, хоть от оппозиции.

Не стану расписывать то, что творилось в те дни на столичном Певческом поле – все это могли по телевизору видеть и слышать те сотни тысяч, которым не посчастливилось попасть в число нескольких десятков тысяч зрителей и участников праздничного шествия и последующих выступлений хоров и танцевальных коллективов.

На этом фоне какими-то несерьезными представляются разговоры о том, должна ли была звучать на этом празднике песня на русском языке. Здесь не звучала, в других местах звучала – причем без всяких указаний сверху, без специальной разнарядки.

Так получилось, что этим летом мы с семьей стали участниками нескольких событий, «главным героем» которых была песня. Одно из них привело нас в Вильянди, где в рамках здешнего фестиваля старинной музыки выступал российские коллектив «Коневец-квартет». Древние и относительно современные церковные распевы, народные песни на русском, украинском, английском, эстонском… Все это не оставило равнодушными никого из собравшихся в Яновой церкви, а здесь было не меньше двухсот человек, что для небольшого, удаленного от столицы, городка, согласитесь, совсем немало. И даже грохотавший поблизости рок-ансамбль не стал помехой, благо, церковные стены надежно защитили аудиторию от его децибелов.

В таллиннской Ратуше, где проходил концерт двух сопрано – Анны Шафажинской из Мариинского театра и Марии Веретениной из оперы «Эстония», зрителям и исполнителям пришлось несколько сложнее: во время концерта заигравший на площади эстрадный оркестр внес некоторый диссонанс в атмосферу оперных арий и романсов, но публика стойко выдержала этот натиск. Да и певицы показали незаурядное самообладание и высокий профессионализм, оставшись «на посту» и даже перекрывая своим пением легкомысленные аккорды, доносящиеся в открытые по случаю жары окна…

Я не музыкальный критик и не смею вторгаться в священную сферу тесситур, каденций и терций. Я всего лишь смиренный слушатель. Но мне этого достаточно, чтобы убедиться: искусство способно по-настоящему объединить людей, заставив их забыть, на каком языке исполняются те или иные произведения.