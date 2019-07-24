Привет из прошлого: жители Эстонии нашли в стене капсулу времени 36-летней давности

Во время сноса диспетчерской пярнуской механизированной строительной колонны в стене нашли капсулу времени, что стало большим сюрпризом для строителей. Капсулу обнаружили спустя 36 лет при сносе перегородки.

Капсула была запечатана 27 января 1983 года. Видимо, ее заложили во время закладки краеугольного камня здания. Желтая капсула около метра в длину и весит так много, что одному ее держать весьма затруднительно.

В капсуле были: старые газеты Õhtuleht, Rahva Hääl, Raadioleht, Spordileht, список всех номеров и водителей автопарка, а также копейки. Документы в четверг, 27 января 1983 года подписали председатель, диспетчер и другие связанные с механизированной строительной колонной люди.

В тот день газеты, например, делились советами по экономному ведению хозяйства, но также говорили о том, что происходит в мире. Одна статья рассказывает о проживающем в Бостоне парализованном после автомобильной аварии мужчине, ежедневный помощник которого - маленький капуцин, который может менять касеты в магнитофоне, переворачивать страницы книг, поднимать упавшие предметы, а также согревать еду и кормить хозяина.

Вместо диспетчерской появится гараж с мастерской Savirehvid OÜ. Капсула времени не отправится в музей, а вновь будет использована – ее поместят в стену нового гаража.

В капсуле останутся все помещенные туда в 1983 году вещи и, конечно, добавится к ним что-то современное, например, используемые сейчас деньги, визитные карточки людей, связанных со строительством, и эскиз проекта. «Так сохранится некая преемственность и спустя годы люди вновь обнаружат что-то интересное», - сказал член правления Savirehvid Олави Талу.