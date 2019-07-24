Ср, 24.07.2019
Это конечно абсолютная антитеза петровскому «окну в Европу» и вообще европейскому имиджу Петербурга. Вадим Штепа
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 58 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 58 евро!

Кипр

ФОТО: SCANPIX

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 89 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 121 евро

Туда-обратно из Таллинна в Шанхай начиная с 387 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 433 евро

Туда-обратно из Таллинна на Хайнань начиная с 443 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 42 евро

Туда-обратно из Таллинна в Шотландию начиная с 48 евро

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 58 евро

Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 462 евро

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