Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 58 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 89 евро
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 121 евро
Туда-обратно из Таллинна в Шанхай начиная с 387 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 433 евро
Туда-обратно из Таллинна на Хайнань начиная с 443 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 42 евро
Туда-обратно из Таллинна в Шотландию начиная с 48 евро
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 58 евро
Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 462 евро