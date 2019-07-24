Жителям столицы на зависть: в Тартумаа можно зарабатывать 4500 евро в месяц

В предприятии числятся более 60 человек, а за каждого работника ежемесячно платится около 2500 евро в виде налогов на рабочую силу, что значит, что средняя зарплата в фирме составляет 4500 евро (брутто).

Фирма ZeroTurnaround была создана 10 лет назад, а в 2017 году ее прежний собственник Евгений Кабанов продал бизнес американскому предприятию Rogue Wave Software , занимающемуся программным обеспечением.

Хорошие зарплаты в Тартумаа получают не только работники ИТ-компаний: так, лесозаготовительное предприятие Lemeks AS за последние четыре квартала ежемесячно платило за одного работника 2200 евро налогов на рабочую силу. Это значит, что средняя зарплата на предприятии составляет около 4000 евро.

Более 3000 евро брутто своим сотрудникам также платят такие предприятия, как Plumbr OÜ и Tartu Näitused AS.