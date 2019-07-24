Ситуация с логопедами в Эстонии стала критической

«Больше всего по всей стране не хватает спецпедагогов, логопедов и ИТ-специалистов среднего и высшего звена, а также водителей в сфере международных перевозок», - сообщила «Актуальной камере» руководитель отдела услуг Кассы страхования от безработицы Ливия Лаас, добавив, что потребность в услугах логопедов продолжит расти, так как люди выходят на пенсию, а новых специалистов в достаточной мере не готовят.

«Одна из причин – инклюзивное образование, из-за которого образовался серьезный пробел. Государство не подумало, что в таком случае опорных специалистов, в том числе логопедов, недостаточно», - объяснила председатель правления Общества логопедов Сийри Клисс, отметив, что принцип, по которому все дети с особыми потребностями должны учиться в школе рядом с домом, правильный, но в таком случае требуется больше опорных специалистов, но их мало, потому что в течение многих лет госзаказ был маленьким.