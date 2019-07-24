Лучший эстонский пловец Даниэль Зайцев установил новый рекорд страны

В Южной Корее закончился четвертый соревновательный день у пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта. Лучший эстонский пловец на этом ЧМ, Даниэль Зайцев, уже чуть не ворвавшийся в топ-10 на дистанции 50 метро баттерфляем, устоновил сегодня новый рекорд Эстонии.
100 метров свободным стилем Зайцев проплыл с результатом 49.44, побив рекорд шестилетней давности, установленный в Казани на ЧМ-2013 Петром Дегтяревым. Среди 120 пловцов, Зайцев занял 32-е место и в финальные соревнования не попал, проиграв лучшему времени дня, которое показал Калеб Дрессел, более двух секунд.
Эстафетная четверка сборной Эстонии в составе Карла Йохана Лухта, Марии Романюк, Крегора Зирка и Алексы Голд завоевала 21-е место в комбинированной эстафете 4х100 метров.