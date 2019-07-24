Лучший эстонский пловец Даниэль Зайцев установил новый рекорд страны

В Южной Корее закончился четвертый соревновательный день у пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта. Лучший эстонский пловец на этом ЧМ, Даниэль Зайцев, уже чуть не ворвавшийся в топ-10 на дистанции 50 метро баттерфляем, устоновил сегодня новый рекорд Эстонии.