Neste понесла убытки

«Тенденция повышения цен на сырье на мировом рынке по сравнению с прежними годами продолжилась и оказала серьезное влияние на розничные и оптовые цены на моторное топливо в Эстонии. Кроме повышения цен на сырье, на розничные цены по-прежнему влияет сильная местная конкуренция и борьба за позиции на рынке», - написало руководство Neste в годовом финансовом отчете.

«Постоянные повышения акцизов в прежние годы и обусловленная этим большая разница в ценах с южными соседями, еще сильнее подтолкнули эстонские транспортные предприятия заправляться в Латвии, Литве и Польше. Отток заправок, возникший из-за конкуренции цен на внутреннем рынке и повышения акцизов, начал сильно давить на маргинал, а также вызывал существенную разницу в приграничных ценах», - добавило руководство.

В июне прошлого года заправщик отрыл новую станцию в Йыгева, благодаря чему сеть Neste достигла уровня 61 заправочной станции по всей Эстонии. Всего в обновление платежных терминалов своих заправок, строительство новых станций, инфраструктуру и реновацию терминалов Neste инвестировала 2,2 миллиона евро.

Среднее количество работников Neste Eesti в прошлом году увеличилось на три человека до 50 работников, расходы на зарплаты которых за год увеличились на 1,7 процента до 1,4 миллиона евро. Членам правления фирма в прошлом году выплатила зарплат на 122 400 евро. По данным Налогово-таможенного департамента, в 2018 году Neste Eesti являлась крупнейшим налогоплательщиком среди коммерческих предприятий.

По состоянию на день составления баланса, нераспределенная прибыль составила 22,6 миллиона евро. В прошлом году Neste выплатила дивидендов на 12 миллионов евро, в этом году есть план выплатить четыре миллиона евро.