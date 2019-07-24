Ср, 24.07.2019
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Алексея Навального задержали в Москве

Алексей Навальный.

ФОТО: Pavel Golovkin / AP

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в Москве. Об этом он сообщил в видеоролике на своей странице в Instagram в среду, 24 июля.

По словам Навального, у подъезда стоял автобус с сотрудниками ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. Задержание произошло в день рождения его жены, подчеркнул оппозиционер, пишет DW.com. Навального доставили в отделение полиции, причина его задержания на данный момент неизвестна.

20 июля на проспекте Сахарова в Москве состоялся массовый согласованный митинг за свободные выборы в Мосгордуму. В ходе мероприятия Алексей Навальный призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов до 27 июля. В противном случае протестующие выходят в следующую субботу к мэрии и не уходят, заявил политик.

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