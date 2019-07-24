Алексея Навального задержали в Москве

По словам Навального, у подъезда стоял автобус с сотрудниками ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. Задержание произошло в день рождения его жены, подчеркнул оппозиционер, пишет DW.com. Навального доставили в отделение полиции, причина его задержания на данный момент неизвестна.