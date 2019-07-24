В Иркутской области ждет своего часа «второй Чернобыль»: полуразрушенный завод с остатками химикатов

По ее словам, предприятие находится в полуразрушенном состоянии. На его территории хранится «огромное количество ртутьсодержащих остатков» и емкости с химически опасными веществами, часть из которых находится под давлением. А скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы, передает NEWSru. «Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой „экологический Чернобыль“», - сказала Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, они обратились в правительство с просьбой создать программу по рекультивации объекта. В ведомстве также обсуждают проект по ликвидации экологического ущерба, предлагая закрепить за собственниками обязанность по рекультивации предприятий. «Нельзя разрешать эксплуатировать опасные предприятия без создания резерва средств на дальнейшее устранение негативных последствий их эксплуатации. Пока сохраняется ситуация, в которой собственник может получать доход, а потом, при уменьшении прибыли, переоформить объект на фирму-однодневку и исчезнуть, нам сложно что-нибудь изменить», - подчеркнула Радионова.

Завод «Усольехимпром» находится в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, он производил хлор и другие химические вещества. В 2017 году предприятие признали банкротом. В мае 2018-го в Ангару из трубы на промплощадке попали нефтепродукты, из-за чего временно остановился водозабор в Черемховском районе. В июне неизвестные перевернули цистерну с содержащими хлор химикатами. К ликвидации аварии привлекались 173 человека и 54 единицы техники.

Утечки с этой территории случались и ранее: в 2012 году вблизи предприятия было обнаружено нефтяное пятно, а в 2008 году там произошел выброс почти 30 килограммов хлора.