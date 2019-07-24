ФОТО: Digitark

Каждый хочет взять от лета все и побольше находиться на свежем воздухе. Именно поэтому мы и выбрали самые лучшие приложения, которые позволят максимально насладиться летом, пишет автор техноблога Digitark Харди Кеэрутая.

Google Maps

Возможно, Google Maps – не первое приложение, которое приходит в голову в связи с летом, но если призадуматься, то, отправляясь в путешествие, особенно по незнакомым маршрутам, иметь с собой картографическое приложение всегда полезно. Пусть Google Maps с нами уже как будто целую вечность или по крайней мере с тех пор, как появились смартфоны, это приложение, скорее, похоже на живой организм, который постоянно растет и становится лучше.

ФОТО: Digitark

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Электронный ридер Kindle

Хотя ридер является отдельным устройством, существует одноименное приложение, доступное в магазинах приложений. На нем можно читать электронные книги точно так же, как и на ридере. Скачайте себе хоть тысячи книг и читайте их с комфортом, как только возникнет такое желание. Да, чтение с экрана телефона не так приятно для глаз, как чтение с ридера, но это все же неплохая возможность открыть любую книгу в любое подходящее время. 

Продолжение читайте в техноблоге Telia Digitark.