ФОТО: Digitark

Каждый хочет взять от лета все и побольше находиться на свежем воздухе. Именно поэтому мы и выбрали самые лучшие приложения, которые позволят максимально насладиться летом, пишет автор техноблога Digitark Харди Кеэрутая.

Google Maps

Возможно, Google Maps – не первое приложение, которое приходит в голову в связи с летом, но если призадуматься, то, отправляясь в путешествие, особенно по незнакомым маршрутам, иметь с собой картографическое приложение всегда полезно. Пусть Google Maps с нами уже как будто целую вечность или по крайней мере с тех пор, как появились смартфоны, это приложение, скорее, похоже на живой организм, который постоянно растет и становится лучше.

ФОТО: Digitark

Электронный ридер Kindle