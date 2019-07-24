Ср, 24.07.2019
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Похищение и пытки эстонских туристов в Ливане: преступная группировка предстала перед судом

Освобожденные из плена эстонские велотуристы.

ФОТО: Stanislav Moshkov/Postimees

В Бейруте вчера начался судебный процесс над группировкой, которая восемь лет назад похитила в Ливане эстонских велотуристов, пишет Postimees.

Военный суд под председательством бригадного генерала Жоржа Таума вчера начал слушания по делу 26 ливанцев, одного палестинца и одного сирийца. Их обвиняют в формировании вооруженной преступной группировки, подрывании госвласти, организации террористических операций, похищении и пытках эстонцев, и взятии их в плен на 111 дней с целью получения выкупа от Эстонии, передает ERR со ссылкой на издание The Daily Star.

Вчерашнее заседание было сосредоточено на связанных с похищение эстонских велотуристов и суд выяснил, что инициатором и руководителем похищения людей был Ваэль Аббас, передает источник газеты. Также в суде опросили друга Аббаса - Мунира Насралла, минкроавтобус которого использовали для транспортировки похищенных эстонцев. Вместе с ними в похищении подозревают еще троих человек.

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