Похищение и пытки эстонских туристов в Ливане: преступная группировка предстала перед судом

Военный суд под председательством бригадного генерала Жоржа Таума вчера начал слушания по делу 26 ливанцев, одного палестинца и одного сирийца. Их обвиняют в формировании вооруженной преступной группировки, подрывании госвласти, организации террористических операций, похищении и пытках эстонцев, и взятии их в плен на 111 дней с целью получения выкупа от Эстонии, передает ERR со ссылкой на издание The Daily Star.