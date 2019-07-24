Семь простых советов для тех, кто боится летать самолетами

Если человек боится летать самолетом, то даже простая мысль о будущей поездке вызывает серьезный стресс, сравнимый с тем, что мы испытываем перед визитом к зубному врачу. При этом утверждение, что по статистике путешествовать по воздуху безопаснее, чем, например, на автомобиле, в данном случае не работает. Тем не менее, способы снизить аэрофобию существуют. Начнем с самых простых и эффективных.

Во-первых, советуют британские эксперты, пассажир всегда может поговорить на эту тему с бортпроводником, пишет turizm.ru. У стюардесс есть в арсенале набор нужных фактов, эмоций и психологических трюков, чтобы помочь снять напряжение.

Во-вторых, пассажирам рекомендуют отказаться от кофеина и тем более избегать употребления алкоголя до и во время путешествия. Признайтесь, что чаще всего мы поступаем ровно наоборот — принимаем, так сказать, для храбрости. Пить, конечно, надо! Но простую воду. Это чтобы не нарваться на обезвоживание.

Помогут отвлечься от дурных мыслей плеер или другой гаджет с наушниками. С помощью этих устройств легче переключиться от стресса и сконцентрировать внимание на успокаивающей мелодии или любимом фильме. Неплохо отвлекает бортовая еда, какая бы невкусная она ни была, а также прогулки по проходу самолета.

Вовсе забыть о полете помогают книги и различные головоломки. Еще один действенный метод – немного поспать. Правда, он работает чаще всего только во время утренних и ночных перелетов. Заставить организм погрузиться в сон на борту самолета днем — задача не из легких. И еще один совет экспертов — сосредоточиться на счастливых днях отпуска, которые ждут пассажира по прилету.