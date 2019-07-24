Эдвард Лукас: Евросоюз невидим на геополитической сцене

Где Европа? Если посмотреть на карту или заглянуть в статистику, ее невозможно не заметить. ЕС — крупнейшая и самая богатая геополитическая организация в мире с ВВП (по паритету покупательной способности) в размере 23 триллионов долларов США, составляющим чуть более одной пятой части глобальной экономики. Население достигает 508 миллионов человек. Добавьте к этому лучшую и наиболее доступную систему образования и здравоохранения (преимущественно бесплатную или существующую на крупные дотации) и большое количество культурных ценностей. Посетивший Землю марсианин решил бы, что ЕС — центр мира.

Но если взглянуть на геополитическую сцену, Европа окажется наблюдателем, которую практически игнорируют в бушующих в мире крупных конфликтах и соперничествах. Что делает Европа в связи с конфликтом между Ираном и Саудовской Аравией? Или в связанном с ним конфликте Саудовской Аравии и Йемена? Она невидима в ближневосточном мирном процессе или том, что от него осталось.

Ее невозможно обнаружить в сирийской войне и венесуэльском гуманитарном кризисе. В отношении Китая она преимущественно нема. Она даже потерпела провал в том, что касается ее непосредственных соседей Украины и Западных Балкан. Единственные отчетливые успехи ее политики — дача взятки Турции, чтобы остановить движущихся на север беженцев, и несколько локальных усилий под руководством Франции, направленных на стабилизацию обстановки в Северной Африке.

Часть этой проблемы носит временный характер. Новое руководство ЕС еще не вступило в должность. Предыдущее уже потратило свой порох. Оставшуюся политическую энергию тратит Брекзит.

Гораздо большая проблема является структурной. Крупные европейские страны — особенно Франция и Германия — хотят проводить свою внешнюю политику, которую не сдерживали бы брюссельские еврократы. Институтам ЕС разрешают играть руководящую роль во всем, в чем они хотят, пока соответствующая тема остается незначительной, а политика неэффективной (желательно и то, и другое). ЕС позволяют оказаться в центре внимания только в роли поддержки, для повторения слов, уже произнесенных главными действующими лицами.

Но важнее всего то, что ЕС не может решить, хочет ли он вести себя как союзник США или противопоставлять себя администрации, которую многие в европейской элите пренебрежительно считают странной, обиженной и эгоистичной. Есть соблазн использовать подчеркивающую независимость риторику, одновременно воздерживаясь от реальных действий. США, например, придерживаются по Ирану четкой, но противоречивой позиции: поддерживать саудитов и пытаться обанкротить режим мулл в Тегеране.

ЕС с этим не согласен и хочет спасти ядерное соглашение, достигнутое при поддержке администрации Обамы на переговорах Ирана и крупных держав мира. Его можно было бы защитить. К сожалению, у ЕС отсутствуют авторитет и смелость, необходимые для того, чтобы до конца следовать этой логике — чтобы, например, создать эффективный финансовый механизм, который позволил бы Ирану обходить санкции США.

ЕС точно так же любит говорить о своей оборонной политике, которая придала бы ему «стратегическую автономию» (кодовое название необходимости не принимать телефонные звонки советника по госбезопасности США Джона Болтона). И эту позицию можно защитить, но для этого необходимо объяснить налогоплательщикам ЕС, что в ближайшие десятилетия они будут тратить крупные суммы на оборону, чтобы заменить возможности, которые сейчас могут предложить только США, или достичь чего-либо близкого к ним. Телефонные звонки намного дешевле.

Для ЕС было бы разумным сфокусироваться на проблемах, в которых его экономический вес может быть по-настоящему полезен: как остановить вторжение в нашу приватность технологических гигантов (США и Китай) и максимально сохранить основанный на правилах международный порядок. В том, что касается жесткой безопасности, единственным вариантом является сотрудничество с США. Если быть реалистами, ЕС не может рассчитывать на главную роль на мировой арене, но он может поставить целью добиться роли второго плана.

***