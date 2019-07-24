Слишком опасно: полиция сняла с рейсов два автобуса

Руководитель службы надзора за общественным транспортом Ахто Пахк сказал, что подобные рейды необходимы, но из-за нехватки ресурсов их невозможно проводить так часто, как следовало бы. К полудню были обнаружены и нарушения, из-за чего пришлось два автобуса временно снять с линии.

«У одного был гвоздь в шине и она была полупустой, а у другого на лобовом стекле была большая трещина, - сказал Пахк. – Возможно, это неудобно для пассажиров, что обещанные автобусы не вышли, но на технически несоответствующем автобусе небезопасно ездить».

По оценке Ахто Пахка, почти половина пассажиров автобуса не были пристегнуты.