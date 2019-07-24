Фото: в Пярну ждет новую семью квартира с неповторимым интерьером

Выставленная в Пярнумаа на продажу часть дома, общей площадью 125 квадратных метров, находится в возведенном в 1912 году бревенчатом строении.

ФОТО: City24

Речь идет о квартире с просторной планировкой и высокими потолками, которая занимает весь первый этаж двухэтажного дома. При желании и возможности можно заполучить и второй этаж.

ФОТО: City24

В квартиру с неповторимым интерьером входят: гостиная с просторной кухней, две спальни, ванная комната, гардероб и маленький подвал. Рядом есть садик, где дети могут играть, а взрослые наслаждаться природой и тишиной.

ФОТО: City24