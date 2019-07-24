Фото: умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 рассекречены до анонса

Ресурс SamMobile опубликовал технические характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2, сообщив о том, что они будут доступны в двух размерах (40 и 44 мм).
У младшей версии будет экран AMOLED диагональю 1,2 дюйма, старшая получит дисплей AMOLED диагональю 1,4 дюйма, пишет ixbt.com. В обоих случаях разрешение составит 360 х 360 пикселей, а защищать экраны будет стекло Gorilla Glass DX+.
Масса двух моделей составит 31 и 36 г, емкость аккумуляторов будет равна 247 и 340 мА•ч соответственно. Они будут соответствовать американскому военному стандарту MIL-STD-810G. По новой информации, часы будут оснащены сенсорным кольцом вокруг циферблата (Touch Bezel). Это позволит пользователям взаимодействовать с часами, на касаясь экрана. Стоит отметить, что эта функция может быть довольно интересным нововведением, так как экран умных часов часто закрывается пальцем при работе с ним.
Samsung Galaxy Watch Active 2 будут оснащены однокристальной системой Samsung Exynos 9110. Версия с модемом LTE будет оснащена 1,5 ГБ оперативной памяти. А версия только с Bluetooth 5.0 получит 768 МБ оперативной памяти. Часы смогут снимать ЭКГ и фиксировать падение владельца, сообщая об этом сохраненным контактам.
Презентация Samsung Galaxy Watch Active 2 ожидается 7 августа.