Фото: умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 рассекречены до анонса

Масса двух моделей составит 31 и 36 г, емкость аккумуляторов будет равна 247 и 340 мА•ч соответственно. Они будут соответствовать американскому военному стандарту MIL-STD-810G. По новой информации, часы будут оснащены сенсорным кольцом вокруг циферблата (Touch Bezel). Это позволит пользователям взаимодействовать с часами, на касаясь экрана. Стоит отметить, что эта функция может быть довольно интересным нововведением, так как экран умных часов часто закрывается пальцем при работе с ним.