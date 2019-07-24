Ср, 24.07.2019
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Названы самые распространенные причины опоздания на самолет

Чемодан. Фото иллюстративное.

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Самыми распространенными причинами опоздания на самолет стали пробки, ремонт дороги или ДТП. По этой причине опаздывали на рейс 43 процента опрошенных в ходе исследования.

28 процентов опрошенных пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома, пишет lenta.ru. Внезапные проблемы со здоровьем помешали 19 процентам респондентов, а еще 7 процентов назвали причиной опозданий неотложные дела.

Вообще никогда не опаздывали на рейсы лишь 3 процента участников исследования.

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