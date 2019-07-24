Названы самые распространенные причины опоздания на самолет

Самыми распространенными причинами опоздания на самолет стали пробки, ремонт дороги или ДТП. По этой причине опаздывали на рейс 43 процента опрошенных в ходе исследования.
28 процентов опрошенных пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома, пишет lenta.ru. Внезапные проблемы со здоровьем помешали 19 процентам респондентов, а еще 7 процентов назвали причиной опозданий неотложные дела.
Вообще никогда не опаздывали на рейсы лишь 3 процента участников исследования.