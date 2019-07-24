Названы самые распространенные причины опоздания на самолет

28 процентов опрошенных пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома, пишет lenta.ru. Внезапные проблемы со здоровьем помешали 19 процентам респондентов, а еще 7 процентов назвали причиной опозданий неотложные дела.