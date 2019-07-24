Сюрприз для водителей: полиция скрывает местоположение передвижных камер измерения скорости

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сказал Postimees, что всегда есть вероятность, что передвижные камеры измерения скорости вновь вернуться туда, где они уже были когда-то установлены. Поэтому она не захотела уточнять местоположение камер, отметив, что если об этом будет известно всем, они потеряют свою целесообразность.