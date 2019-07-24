Сюрприз для водителей: полиция скрывает местоположение передвижных камер измерения скорости

Полиция не согласилась обнародовать ни новое местоположение передвижных камер измерения скорости ни то, где они были установлены ранее. Целесообразность камер пропадет, если о них будет известно всем, объяснила полиция.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сказал Postimees, что всегда есть вероятность, что передвижные камеры измерения скорости вновь вернуться туда, где они уже были когда-то установлены. Поэтому она не захотела уточнять местоположение камер, отметив, что если об этом будет известно всем, они потеряют свою целесообразность.
Насколько известно Postimees до это с помощью передвижных камер скорость измеряли в Таллинне на бульваре Сыпрузе, Палдиском шоссе, на улицах Эхитаяте-теэ, Ярвевана и Петербури-теэ.
С 7 июля полиция использует передвижные камеры измерения скорости. За две недели стражи правопорядка с их помощью выписали более тысячи штрафов.
Полиция надеется, что постоянно меняющие местоположение камеры помогут повсюду приблизить среднюю скорость к границам разрешенной.