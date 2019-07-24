Ратас: у нас нет никаких причин искать исторические сравнения Европейскому союзу

«Коалиционный договор нынешнего правительства говорит, что в своей внешней политике и политике безопасности мы исходим из национальных интересов Эстонии, государственной суверенности и международного права, придерживаясь международных договоров и принципов ООН. Также реализуем самостоятельную и последовательную внешнюю политику и политику безопасности, прежде всего, через свою принадлежность к Европейскому союзу и НАТО. Для Эстонии важны единство и сотрудничество Европейского союза и НАТО. Мы видим Европейский союз – союзом стран, а не союзных республик», - подчеркнул Ратас. Он сказал, что под этими принципами подписалась и EKRE.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас («Отечество») спросил у премьер-министра Юри Ратаса (Центристская партия) и своего однопартийца министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу через социальные сети, является ли внешнеполитический курс, учитывая слова министра внутренних дел Марта Хельме, тем же, что был во времена прежних правительств?

Председатель Консервативной народной партии Эстонии и министр внутренних дел Март Хельме во вторник поприветствовал назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что как восточный европеец готов поделиться с новым руководителем знаниями о том, как восстановить суверенитет свой страны, по сути, поставив знак равенства между выходом Эстонии из Советского союза и уходом британцев из Европейского союза.

«Жители Эстонии помнят те трудности, которые пришлось пережить, чтобы выйти из союза, членами которого они себя никогда не ощущали. Мы были и готовы ощущать сложности и упадок. Выбор своего пути никогда не происходит без оплаты высокой цены. Желаю вам сил и уверенности перед стоящими перед вами вызовами. Всегда готов поделиться опытом, которым может поделиться восточная Европа в плане восстановления своей суверенности», - написал Хельме.

Ратас: выход Великобритании из Европейского союза печален

По словам Ратаса, выход Великобритании из Европейского союза печален и заслуживает сожаления, в этом нельзя увидеть победы ни одной из сторон, будь то британцы, другие страны-члены или Европейский союз: «В то же время, мы все должны смириться с их демократическим выбором, и заниматься его последствиями».

Премьер-министр напомнил, что Европейский союз дал Эстонии и ее жителям очень много того, что сейчас мы считаем само собой разумеющимся, но при отсутствии чего качество жизни было бы значительно иным: свобода передвижения, работы и учебы, инвестиции, безопасность, общий рынок и многое другое. «Наша экономика выросла больше, чем в два раза, средняя зарплата утроилась. ЕС поддержал наши покой, свободу, правовое государство и уверенность в себе. Все это прекрасно видят и жители Эстонии. Различные опросы и различные методики показывают поддержку наших людей принадлежности к ЕС на очень высоком уровне, и этот показатель выше среднего других стран-членов. Такая поддержка неслучайна, она показывает, что наша выгода реальна».

Весной Эстония отметила 15-ю годовщину вступления в Европейский союз.