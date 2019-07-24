Ратас: у нас нет никаких причин сравнивать Европейский союз с чем-либо еще

«Коалиционный договор нынешнего правительства говорит, что в своей внешней политике и политике безопасности мы исходим из национальных интересов Эстонии, государственной суверенности и международного права, придерживаясь международных договоров и принципов ООН. Также реализуем самостоятельную и последовательную внешнюю политику и политику безопасности, прежде всего, через свою принадлежность к Европейскому союзу и НАТО. Для Эстонии важны единство и сотрудничество Европейского союза и НАТО. Мы видим Европейский союз – союзом стран, а не союзных республик», - подчеркнул Ратас. Он сказал, что под этими принципами подписалась и EKRE.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас («Отечество») спросил в социальных сетях премьер-министра Юри Ратаса (Центристская партия) и своего однопартийца министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, является ли внешнеполитический курс, учитывая слова министра внутренних дел Марта Хельме, таким же, как был при прежних правительствах?

Председатель Консервативной народной партии Эстонии и министр внутренних дел Март Хельме во вторник поприветствовал назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что как восточный европеец готов поделиться с новым руководителем знанием, как восстановить суверенитет своей страны, по сути, поставив знак равенства между выходом Эстонии из Советского Союза и уходом британцев из Европейского союза.

«Жители Эстонии помнят те трудности, которые пришлось пережить, чтобы выйти из союза, членами которого они себя никогда не ощущали. Мы были готовы пережить трудности и упадок. Выбор собственного пути никогда не происходит без оплаты его высокой ценой. Желаю вам сил и уверенности перед стоящими перед вами вызовами. Всегда готов поделиться опытом, которым может поделиться восточная Европа в плане восстановления своей суверенности», - написал Хельме.

Ратас: выход Великобритании из Европейского союза - это печально

По словам Ратаса, выход Великобритании из Европейского союза заслуживает сожаления, в этом нельзя увидеть победы ни одной из сторон, будь то британцы, другие страны-члены или Европейский союз: «В то же время, мы все должны смириться с их демократическим выбором, и заниматься его последствиями».

Премьер-министр напомнил, что Европейский союз дал Эстонии и ее жителям очень многое из того, что сейчас мы считаем само собой разумеющимся, но при отсутствии чего качество нашей жизни было бы совсем иным: свобода передвижения, работы и учеба, инвестиции, безопасность, общий рынок и многое другое. «Наша экономика выросла больше, чем в два раза, средняя зарплата утроилась. ЕС поддержал наши покой, свободу, правовое государство и уверенность в себе. Все это прекрасно видят и жители Эстонии. Различные опросы и различные методики показывают поддержку наших людей принадлежности к ЕС на очень высоком уровне, и этот показатель выше среднего других стран-членов. Такая поддержка неслучайна, она показывает, что наша выгода реальна».

Весной Эстония отметила 15-ю годовщину вступления в Европейский союз.