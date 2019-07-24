В Таллинне появятся остановки, на которых будут бесплатно раздавать яблоки

По словам автора проекта Марики Юусу, идея возникла в прошлом году, когда она не знала, что делать с лишними яблоками: несмотря на то, что эти фрукты в ее семье едят четверо детей, каждую неделю приходилось выбрасывать подгнивающие плоды.

К идее создать сеть «Яблочных остановок» подключились предприятия Omniva и Pakendikeskus: одно поможет доставить яблоки на остановки, а второе снабдит ящиками.