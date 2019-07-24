В Таллинне появятся остановки, на которых будут бесплатно раздавать яблоки

В рамках проекта Õunastop («Яблочная остановка») таллиннцы смогут бесплатно получить яблоки, а садоводы – избавиться от излишков урожая, сообщает Rus.ERR.
По словам автора проекта Марики Юусу, идея возникла в прошлом году, когда она не знала, что делать с лишними яблоками: несмотря на то, что эти фрукты в ее семье едят четверо детей, каждую неделю приходилось выбрасывать подгнивающие плоды.
К идее создать сеть «Яблочных остановок» подключились предприятия Omniva и Pakendikeskus: одно поможет доставить яблоки на остановки, а второе снабдит ящиками.
«Яблочная остановка» – это место, куда можно самому отвезти лишние яблоки или же заказать бесплатный вывоз через курьера Omniva. Проект пока что пилотный, поэтому заказать услугу курьера смогут только жители Виймси, Маарду, Лоо, Юри, Лаагри и Харку.