Часовне памяти – быть! Маарду собирает средства на строительство

Сегодня, 24 июля, был подписан договор о сотрудничестве между Маардуской горуправой, Эстонской православной церковью Московского патриархата и гражданским объединением MTÜ Maardu Memory для воздвижения часовни памяти павших во Второй мировой войне воинов на мемориальном участке кладбища в Маарду. Согласно договору, часовня памяти переходит во владение Эстонской православной церкви.
В январе этого года горуправа Маарду приняла решение о строительстве часовни памяти. В марте прошел конкурс на поиск архитектурной идеи облика часовни, из всех присланных проектов был выбран лучший и заключен договор на проектирование строения.
Горуправа Маарду в сотрудничестве с Эстонской православной церковью и MTÜ Maardu Memory объявляет сбор средств на воздвижение часовни памяти, и все желающие частные лица, предприятия и фонды смогут присоединиться к инициативе.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, с каждым годом ветеранов Второй мировой войны остается все меньше, и город считает необходимым увековечить память о людях, отдавших свою жизнь за мир без войны. «Трагические события прошлого находят большой отклик в сердцах многих из нас, и строительство часовни памяти даст возможность людям почтить в тишине память всех погибших на этой страшной войне. Часовня может стать символом мира, и ее сооружение объединит многих», сообщил Владимир Архипов. «Успех многих хороших идей берет начало с гражданской инициативы, поэтому поддержка строительства простыми людьми и партнерами очень приветствуется», - добавил мэр.
Мэрия Маарду приглашает все заинтересованные стороны присоединиться к инициативе и совместными усилиями построить часовню памяти на Мемориале Маардуского кладбища.
Перечислить пожертвование можно на счет:
Maardu Memory MTÜ
EE801010220271985229
SEB Pank
В пояснении надо указать kabel