Смотри, у кого из спортсменов самый дорогой пост в Инстаграме

В общем рейтинге знаменитостей Роналду занимает третье место.

При этом Роналду не продает рекламу в Инстаграме, все размещения происходят в рамках длительных контрактов и не оплачиваются отдельно. Система считает стоимость контактов с аудиторией на основе вовлеченности и охватов.

На втором месте – нападающий «ПСЖ» Неймар. Он получает почти 648 тысяч евро за каждый рекламный пост. На третьем – форвард «Барселоны» Лионель Месси, который зарабатывает около 581 тысячи евро за один пост. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм занимает четвертую строчку.