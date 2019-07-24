В ДТП на юге Турции пострадали не менее 30 туристов

В аварии туристического автобуса на юге Турции пострадали не менее 30 человек. ДТП произошло в среду, 24 июля, вблизи города Кемера, расположенного в 40 км к югу от Антальи. Представитель МИД Польши сообщила, что среди пострадавших - 30 поляков. Семеро из них отправлены в больницу, при этом трое получили серьезные травмы, но их жизнь не находится под угрозой, передает Deutsche Welle.