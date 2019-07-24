Ср, 24.07.2019
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На стройке в Новой Зеландии нашли тысячу зубов

Зубы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Более тысячи человеческих зубов обнаружили строители в новозеландском городе Инверкаргилл.

По данным News.ru, который ссылается на Newshub, рабочие, которые расчищали этот участок для строительства отеля, испугались и вызвали полицию. Позже на место прибыли археологи.

Один из них, доктор Мэтью Шмидт, рассказал, что раньше здесь была стоматологическая клиника. Однако, по его словам, он никогда не сталкивался с таким большим количеством человеческих зубов сразу. В компании, занимающейся строительством отеля, согласились с археологом.

Довольно жуткое зрелище, — поделились её представители.

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