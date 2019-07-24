На стройке в Новой Зеландии нашли тысячу зубов

Более тысячи человеческих зубов обнаружили строители в новозеландском городе Инверкаргилл.
По данным News.ru, который ссылается на Newshub, рабочие, которые расчищали этот участок для строительства отеля, испугались и вызвали полицию. Позже на место прибыли археологи.
Один из них, доктор Мэтью Шмидт, рассказал, что раньше здесь была стоматологическая клиника. Однако, по его словам, он никогда не сталкивался с таким большим количеством человеческих зубов сразу. В компании, занимающейся строительством отеля, согласились с археологом.
Довольно жуткое зрелище, — поделились её представители.
Demolition team find 1000 human teeth while on the grind at Invercargill site https://t.co/t5hPgaIVIv pic.twitter.com/OlBDpRX0Ru— Newshub (@NewshubNZ) July 24, 2019