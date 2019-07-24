В странах Европы бастуют работники общественного транспорта, аэропортов и отелей

Первыми столкнуться с проблемами придется туристам в Италии. Здесь с сегодняшнего дня бастуют работники железнодорожного транспорта. В частности, с утра 24 июля остановлена большая часть региональных поездов на всей территории Апеннинского полуострова. Акции протеста продлятся до 17.00 (18.00 по эстонскому) по местному времени. В компании государственных железных дорог Италии Trenitalia заявили, что сбои в расписании не коснутся поездов скоростных железнодорожных линий, пишет turizm.ru. С 12.30 до 16.30 в Риме бастуют водители автобусов, машинисты метро и трамваев. В это время лучшим средством передвижения в городе станут собственные ноги.

На этом страдания местных жителей и туристов не закончатся. Уже в пятницу, 26 июля, не выйдут на работу пилоты и бортпроводники авиакомпании Alitalia. В этот день стоит быть готовыми к отмене рейсов итальянского перевозчика. В этот же день приостановят работу международный аэропорт Милан-Линате, аэропорт Мальпенса в Милане и воздушные гавани Болоньи и Вероны.

В Испании 24 и 25 июля против тяжелых условий труда намерены бастовать почти 10 тысяч горничных местных отелей. В частности, в акциях протеста примет участие обслуживающий персонал гостиниц на Ибице, Мальорке, Менорке и Форментере. Постояльцев объектов размещения предупреждают о том, что их комнаты на протяжении нескольких дней останутся без уборки и чистого белья.