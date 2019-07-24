27 лет одиночества: удивительная история одного отшельника

Найт набрел на место, которое в итоге стало его домом: небольшую поляну в лесу рядом с озером Норт-Понд. Между ветвями сосен он натянул брезентовое полотнище, поставил маленькую палатку и начал новую жизнь.

Долгое время никто не знал о том, что в этих местах кто-то живет, хотя всего в нескольких минутах ходьбы находился дачный поселок, построенный у озера, сообщает телерадиовещательная компания Би-би-си.

Вскоре Найт начал воровать. Из домов он выносил продукты, одежду, пластиковые контейнеры, бумажные салфетки, батарейки для фонарика, книги – старался брать только самое необходимое для жизни.

За несколько лет было зафиксировано более тысячи краж. В конце концов полиция озаботилась этим делом, и воришку поймали на месте преступления.

Лесное жилище Кристофера Найта. ФОТО: SCANPIX

Писатель Майк Финкель посещал сидевшего в тюрьме Найта, работая над книгой «Жизнь в лесу: удивительная история последнего отшельника» (The Stranger in the Woods: The Extraordinary Story of the Last True Hermit).

Кристофер рассказал, что ему с самого детства в тягость было общение с окружающими, и он предпочитал полное одиночество. Эта тяга оказалась настолько сильной, что Найт провел почти 30 лет в полной изоляции.

За все это время Нейт разговаривал всего с четырьмя людьми: как-то в 1990-х он сказал «Привет» заблудившемуся мужчине, а в 2013 году обменялся парой фраз с тремя рыбаками.

Несмотря на то, что зимой в штате Мэн бывает очень холодно и по ночам температура может понижаться до минус 20, Найт, по его словам, никогда не разводил огонь, опасаясь, что дым привлечет к нему внимание.

«В истории этого человека есть множество аспектов, которые меня удивляют», - говорит Финкель. Отшельник ложился спать очень рано, около 7 вечера, а просыпался в 3 часа утра, в самое холодное время. Он вставал и ходил вокруг лагеря до рассвета для того, чтобы согреться. Так он прожил 27 лет.

Кристофер Найт во взломанном частном доме. ФОТО: Reuters/ScanPix

«Он читал книги, решал кроссворды, но это не занимало много времени. На самом деле он просто занимался тем, что мы обычно называем "бездельничество"», - говорит Финкель.

Удивительно, но по словам самого Кристофера, он никогда за эти 27 лет не чувствовал скуки и не ощущал себя одиноким.

Кристофер Найт отсидел семь месяцев в тюрьме за свои кражи, и ни с кем из журналистов, кроме Майка Финкеля, не говорил.