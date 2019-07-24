Картина дня: подробности пожара в Маарду, опасные автомобили и реакция на слова Хельме

Пожар в Маарду: в больницу с ожогами попал владелец химпредприятия

Во вчерашнем пожаре в Маарду, где горел ангар, пострадал владелец химпредприятия Сергей Веселков. Пока неизвестно, что о делал возле пожара. Читать далее...

За две недели более тысячи водителей получили штрафы с передвижных камер слежения за скоростью

В полиции надеются, что благодаря использованию передвижных камер им удастся приучить водителей не превышать максимально разрешенную скорость. Читать далее...

Сюрприз для водителей: полиция скрывает местоположение передвижных камер измерения скорости

Полиция не согласилась обнародовать ни новое местоположение передвижных камер измерения скорости ни то, где они были установлены ранее. Целесообразность камер пропадет, если о них будет известно всем, объяснила полиция. Читать далее...

Похищение и пытки эстонских туристов в Ливане: преступная группировка предстала перед судом

Вчера в Бейруте начался судебный процесс над группировкой, которая восемь лет назад похитила в Ливане эстонских велотуристов. Читать далее...

Вице-канцлер Министерства иностранных дел о словах Марта Хельме: член правительства сравнивает ЕС с Советским Союзом

Как сообщает Postimees, вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас посредством социальных сетей обратился с вопросом к премьер-министру Юри Ратасу и министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу: если брать во внимание высказывания министра внутренних дел Марта Хельме, остался ли курс государства в международных делах тем же, что и при прежних правительствах? Читать далее...

Темное прошлое: в Эстонии безнаказанно продают опасные автомобили

На эстонских порталах объявлений по-прежнему можно найти в продаже автомобили, владельцы которых не выставляют всю историю машины. Так можно приобрести машину, которую скорее можно назвать грудой металла. Читать далее...

Опубликованы снимки террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали

В понедельник вечером террористы-смертники в автомобиле, в котором находилась и самодельная бомба, напали на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие. Местные газеты опубликовали снимки предполагаемых террористов. Читать далее...

Жителям столицы на зависть: в Тартумаа можно зарабатывать 4500 евро в месяц

По данным Налогово-таможенного департамента, самые высокие зарплаты в Тартуском уезде получают сотрудники предприятия ZeroTurnaround AS, которое за последние четыре квартала потратило на рабочую силу существенные суммы. Читать далее...

Названо условие для признания Россией республик Донбасса

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал условие, при котором Россия будет вынуждена признать независимость самопровозглашённых республик Донбасса. Читать далее...

Привет из прошлого: жители Эстонии нашли в стене капсулу времени 36-летней давности

В Пярну на улице Сави строители подготавливали пространство для следующего здания и сносили старую постройку, когда вдруг обнаружили кусочек истории. Читать далее...

Ратас: у нас нет никаких причин искать исторические сравнения Европейскому союзу

Премьер-министр Юри Ратас, пишет Postimees, напомнил политикам из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), что в своих выступлениях и поступках они должны исходить из принципов, которые они вписали в коалиционный договор. Читать далее...

Слишком опасно: полиция сняла с рейсов два автобуса

Вчера на Раквереском автовокзале прошла проверка технического состояния автобусов, документов, соответствия графика сна и работы водителей, а также использования пассажирами ремней безопаности. Читать далее...

В ближайшие годы Ласнамяэ и Пирита должен связать новый транспортный коридор