Темное прошлое: в Эстонии безнаказанно продают опасные автомобили

На эстонских порталах объявлений по-прежнему можно найти в продаже автомобили, владельцы которых не выставляют всю историю машины. Так можно приобрести машину, которую скорее можно назвать грудой металла.
Реальный пример: Volkswagen CC 2.0, впервые был зарегистрирован в 2013 году, цена в соответствии с рынком 11-13 тысяч евро, на странице фотографии машины без единой царапины:
Репортер Postimees с помощью Google находит, что некоторое время назад этот автомобиль в одном из автопарков США выглядел вот так:
Однако в описании автомобиля нет упоминаний о серьезной аварии и последующей сварке, поэтому покупатель может стать владельцем опасного автомобиля, даже не подозревая об этом. Узнавать прошлое автомобиля по ВИН-коду стало в свою очередь своеобразным бизнесом в интернете, и за один такой запрос придется выложить почти десять евро.
Позиция Департамента шоссейных дорог в это вопросе ясна: сразу опубликовывать важные детали!
«Продавец должен опубликовать об автомобиле всю информацию, которую он знает!» - сказал руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра.
Он сказал, что может возникнуть спор о том, знал ли продавец об аварии раньше.
В приведенном выше примере никаких сомнений нет. «Да, тот же самый автомобиль», - признает продающий машину Кен в начатой на портале беседе.
Руководитель портала: законы надо ужесточить
Председатель правления Auto24 Маргус Томберг сказал Postimees, что законы, к сожалению, не накладывают на продавца такие информационные обязательства.
По его словам, Auto24 сотрудничает с несколькими департаментами и организациями, чтобы организовать рынок подержанных автомобилей, публикуя как можно более точную информацию о транспортном средстве, но покупатель по-прежнему играет наибольшую роль в получении информации об автомобиле и только он может повлиять на продавца и получить всю информацию. Томберг считает, что полезными были бы поправки к законам.
«Auto24 напрямую заинтересован в том, чтобы информация об автомобиле в объявлении соответствовала действительности и ложной информации в объявлении не было», - сказал Томберг.
В идеале, по его мнению, было бы Фонду дорожного страхования передавать Auto24 информацию о случаях нанесения ущерба, но с фондом у них такого сотрудничества сейчас нет.
«Покупателю следует основательно перепроверять данные. Следует спокойно изучить прошлое автомобиля и при необходимости привлечь различных помощников или специалистов для оценки состояния автомобиля», - говорит Томберг.
Доля нечестных продавцов в последние годы снижается.