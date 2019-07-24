Темное прошлое: в Эстонии безнаказанно продают опасные автомобили

Реальный пример: Volkswagen CC 2.0, впервые был зарегистрирован в 2013 году, цена в соответствии с рынком 11-13 тысяч евро, на странице фотографии машины без единой царапины:

Объявление на автопортале, где нет ни одного указания о прежних ДТП. ФОТО: Kuvatõmmis

Репортер Postimees с помощью Google находит, что некоторое время назад этот автомобиль в одном из автопарков США выглядел вот так:

Продавающаяся сейчас в Эстонии машина раньше выглядела так. ФОТО: salvagebid.com

Однако в описании автомобиля нет упоминаний о серьезной аварии и последующей сварке, поэтому покупатель может стать владельцем опасного автомобиля, даже не подозревая об этом. Узнавать прошлое автомобиля по ВИН-коду стало в свою очередь своеобразным бизнесом в интернете, и за один такой запрос придется выложить почти десять евро.

Позиция Департамента шоссейных дорог в это вопросе ясна: сразу опубликовывать важные детали!

«Продавец должен опубликовать об автомобиле всю информацию, которую он знает!» - сказал руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра.

Он сказал, что может возникнуть спор о том, знал ли продавец об аварии раньше.

В приведенном выше примере никаких сомнений нет. «Да, тот же самый автомобиль», - признает продающий машину Кен в начатой на портале беседе.

Руководитель портала: законы надо ужесточить

Председатель правления Auto24 Маргус Томберг сказал Postimees, что законы, к сожалению, не накладывают на продавца такие информационные обязательства.

По его словам, Auto24 сотрудничает с несколькими департаментами и организациями, чтобы организовать рынок подержанных автомобилей, публикуя как можно более точную информацию о транспортном средстве, но покупатель по-прежнему играет наибольшую роль в получении информации об автомобиле и только он может повлиять на продавца и получить всю информацию. Томберг считает, что полезными были бы поправки к законам.

«Auto24 напрямую заинтересован в том, чтобы информация об автомобиле в объявлении соответствовала действительности и ложной информации в объявлении не было», - сказал Томберг.

В идеале, по его мнению, было бы Фонду дорожного страхования передавать Auto24 информацию о случаях нанесения ущерба, но с фондом у них такого сотрудничества сейчас нет.

«Покупателю следует основательно перепроверять данные. Следует спокойно изучить прошлое автомобиля и при необходимости привлечь различных помощников или специалистов для оценки состояния автомобиля», - говорит Томберг.