«ПСЖ» не хочет менять Неймара на Ракитича или Бэйла

Единственное предложение, которое французский клуб получил от «Барселоны», – обмен бразильца на полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича плюс 40 млн евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe. Однако хорватский футболист не входит в планы «ПСЖ», клубу в первую очередь нужны деньги.
Не интересен «ПСЖ» и обмен на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.
Неймар разговаривал со спортивным директором французского клуба Леонардо. Тот заявил, что не против, если 27-летний футболист останется в «ПСЖ», при условии, что будет соблюдать клубные правила.