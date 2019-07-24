«ПСЖ» не хочет менять Неймара на Ракитича или Бэйла

Единственное предложение, которое французский клуб получил от «Барселоны», – обмен бразильца на полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича плюс 40 млн евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe. Однако хорватский футболист не входит в планы «ПСЖ», клубу в первую очередь нужны деньги.

Не интересен «ПСЖ» и обмен на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.