Ср, 24.07.2019
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«ПСЖ» не хочет менять Неймара на Ракитича или Бэйла

Neymar.

ФОТО: Nacho Doce / REUTERS

Нападающий «ПСЖ» Неймар, скорее всего, не перейдет в «Барселону» этим летом.

Единственное предложение, которое французский клуб получил от «Барселоны», – обмен бразильца на полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича плюс 40 млн евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe. Однако хорватский футболист не входит в планы «ПСЖ», клубу в первую очередь нужны деньги.

Не интересен «ПСЖ» и обмен на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

Неймар разговаривал со спортивным директором французского клуба Леонардо. Тот заявил, что не против, если 27-летний футболист останется в «ПСЖ», при условии, что будет соблюдать клубные правила. 

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