Установившая рекорд по посещаемости Таллиннская телебашня закончила год с убытком

В прошлом году Таллиннскую башню посетили 157 000 человек: 60% посетителей были местными жителями, а из соседних стран гостей было меньше, чем в предыдущие годы.

Как отметил директор Таллиннской телебашни Юри Крийземанн, телебашня терпела убытки все годы своего существования, за исключением 2017 года: «В 2017 году необычная прибыль возникла за счет того, что в конце первого квартала фонд Tallinna Teletorn выполнил обязательства перед EAS для получения субсидии, а поступившая сумма в размере 4,5 млн евро была проведена как прочие операционные доходы».

Крийзиманн также подчеркнул, что согласно уставу, задача фонда - развивать, управлять и обслуживать телебашню как исторический, архитектурный и туристический объект, предлагать качественные туристические услуги, культурную программу и организацию досуга, а также продвигать телебашню, как достопримечательность международного значения.