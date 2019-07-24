Установившая рекорд по посещаемости Таллиннская телебашня закончила год с убытком

В 2018 году Таллиннскую телебашню посетило рекордное количество человек за последние четыре года, но, несмотря на это, фонд закончил финансовый год с убытком в размере 214 000 евро, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
В прошлом году Таллиннскую башню посетили 157 000 человек: 60% посетителей были местными жителями, а из соседних стран гостей было меньше, чем в предыдущие годы.
Как отметил директор Таллиннской телебашни Юри Крийземанн, телебашня терпела убытки все годы своего существования, за исключением 2017 года: «В 2017 году необычная прибыль возникла за счет того, что в конце первого квартала фонд Tallinna Teletorn выполнил обязательства перед EAS для получения субсидии, а поступившая сумма в размере 4,5 млн евро была проведена как прочие операционные доходы».
Крийзиманн также подчеркнул, что согласно уставу, задача фонда - развивать, управлять и обслуживать телебашню как исторический, архитектурный и туристический объект, предлагать качественные туристические услуги, культурную программу и организацию досуга, а также продвигать телебашню, как достопримечательность международного значения.
«Полученная для достижения этих целей субсидия от EAS должна быть амортизирована в соответствии с требованиями, по этой причине получение прибыли не является приоритетом для фонда Tallinna Teletorn», - добавил он.