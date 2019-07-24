Стрельба в центре Хельсинки: жертвами кровавых разборок стали три человека

Финская полиция подозревает во вчерашней стрельбе в центре Хельсинки 32-летнего мужчину.
Вчера около 16 часов в центре Хельсинки произошла стрельба. Против 32-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Его жертвами стали два человека, и он целился также в третьего, передает Yle.
Подозреваемый и жертвы были знакомы между собой, сообщает полиция. По словам правоохранительных органов, речь шла о выяснении отношений. Полиция не называет ни мотива, ни личностей участников инцидента.
Все три жертвы родились в 1990-х годах.
В пресс-релизе полиции говорится, что стрельба в час пик в центре Хельсинки представляла конкретную опасность для посторонних людей.
Также полиция сообщает, что пока не удалось допросить участников инцидента. По этой причине на данной стадии расследования власти не дают никаких дополнительных сведений о произошедшем.