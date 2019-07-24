Стрельба в центре Хельсинки: жертвами кровавых разборок стали три человека

Вчера около 16 часов в центре Хельсинки произошла стрельба. Против 32-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Его жертвами стали два человека, и он целился также в третьего, передает Yle.

Подозреваемый и жертвы были знакомы между собой, сообщает полиция. По словам правоохранительных органов, речь шла о выяснении отношений. Полиция не называет ни мотива, ни личностей участников инцидента.

Все три жертвы родились в 1990-х годах.

В пресс-релизе полиции говорится, что стрельба в час пик в центре Хельсинки представляла конкретную опасность для посторонних людей.