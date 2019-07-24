Venemaa president Vladimir Putin.

ФОТО: Mihhail Metzel/TASS/Scanpix

Мария Воронцова, старшая дочь президента России Владимира Путина, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта. В его фокусе - современные методы борьбы с раком. Проект поддерживают крупные игроки и чиновники, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей.

В начале июля в Санкт-Петербурге впервые прошел отраслевой симпозиум "Ядерная медицина". Он был частью седьмой Европейской конференции по рассеянию нейтронов. В программе конференции мероприятие даже было названо "микросимпозиумом", что явно не соответствовало статусу спикеров. На нем выступили вице-премьер Татьяна Голикова, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Организовала микросимпозиум малоизвестное, созданное только в январе 2019 года акционерное общество "Новая медицинская компания", сокращенно - "Номеко". Компания занимается масштабным проектом по созданию многофункционального медицинского комплекса. Его стоимость оценивается в 40 млрд рублей. Среди акционеров "Номеко" есть Мария Владимировна Воронцова. Именно так, как сообщал журнал The New Times, зовут старшую дочь президента Владимира Путина.

До сих пор было известно лишь о научных достижениях Воронцовой. Теперь Би-би-си рассказывает о ее первом бизнесе.

Грандиозные планы

"Это будет один из самых оснащенных медицинских комплексов в мире", - так гендиректор "Согаз Медицина" Владислав Баранов описывал в июне 2019 года "Известиям" масштабный проект, который к 2021 году планирует реализовать "Согаз" на территории Ленинградской области.