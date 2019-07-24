Названа причина увольнения Виталия Кличко с поста мэра Киева

В опубликованном документе говорится, что основанием для увольнения Кличко с поста градоначальника является то, что в стране избран новый президент, а главы местных государственных администраций остаются на своих постах до истечения срока полномочий руководителя государства. После в ранге исполняющих обязанности они остаются на своих постах до переназначения или же уходят, если на их место ставят других руководителей.