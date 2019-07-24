Названа причина увольнения Виталия Кличко с поста мэра Киева

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство страны представление об увольнении с поста мэра Киева Виталия Кличко. Причина - избрание нового главы государства, сообщает News.ru.
Скан письма с подписью Богдана опубликовал украинский журналист Орест Сохар на своей странице в социальной сети Facebook.
Глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко... Началось, — написал Сохар.
В опубликованном документе говорится, что основанием для увольнения Кличко с поста градоначальника является то, что в стране избран новый президент, а главы местных государственных администраций остаются на своих постах до истечения срока полномочий руководителя государства. После в ранге исполняющих обязанности они остаются на своих постах до переназначения или же уходят, если на их место ставят других руководителей.
Граждане Украины и в частности жители Киева не ожидали такого поворота событий, в социальных сетях украинцы выражают удивление и возмущение по поводу решением Зеленского. Киевляне называют Кличко лучшим мэром за последние годы. Однако некоторые жители столицы считают решение правильным и ссылаются на неспособность нынешнего мэра решить проблемные коммунальные вопросы.