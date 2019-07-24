Эстония признает недействительной лицензию на пестициды с содержанием диметоата

«В Европейском Союзе оценка воздействия пестицидов строится на научной основе и определяющим понятием является безопасность для здоровья человека и окружающей среды. В соответствии с новыми исследованиями, диметоат представляет серьезную угрозу здоровью как потребителей аграрной продукции, так и тех, кто в процессе производства и применения этого инсектицида с ним соприкасается, а также посторонних лиц», - пояснила в переданном BNS пресс-релизе руководитель отдела защиты растений департамента сельского хозяйства Эстонии Марис Раудсепп.

По ее словам, в ходе анализа рисков было выяснено также, что применение диметоата в сельском хозяйстве угрожает здоровью млекопитающих, птиц, пчел и нецелевых членистоногих.

Содержащие диметоат средства защиты растений в Эстонии сейчас разрешено применять на зерновых, для защиты овощей и декоративных растений. В феврале в Министерстве сельской жизни встретились представители аграрного сектора и специалисты в области охраны окружающей среды, которые обсудили, среди прочего, и вопрос о том, как быть с использованием пестицидов с содержанием диметоата.