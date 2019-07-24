Коллекционер отдал почти полмиллиона за грязные кроссовки

Эта сумма стала рекордной для кроссовок, проданных на аукционе. Предыдущий рекорд был превзойден более, чем в два раза. При этом эстимейт (предполагаемая цена продажи) составлял 160 тысяч долларов.

Столь высокая цена объясняется эксклюзивностью пары. Всего было изготовлено 12 пар таких кроссовок. Все они предназначались для соревнований по бегу Олимпийский игр 1972 года в Мюнхене.

Модель Moon Shoe была разработана лично одним из основателей компании Nike тренером по бегу Биллом Бауэрманом. Согласно легенде, форма подошвы была вдохновлена вафлями, а для отлива в резине подошвы первого образца он использовал вафельницу своей жены.

Первоначально Nike Moon Shoe должны были быть проданы на публичных торгах вместе с 99 другими редкими парами кроссовок, но канадец Майлс Надал захотел купить всю коллекцию еще до торгов. В итоге в частном порядке ему были проданы 99 пар из 100 за 850 тысяч долларов, а Moon Shoe было решено все же выставить на торги. Однако в ходе торгов Надал купил и их.